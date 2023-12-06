Украинские военные сообщили о 48 дронах, запущенных войсками РФ по территории страны
- Азия и мир, политика
- 14:51, 06 декабря 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на 6 декабря атаковали Украину 48 ударными дронами типа «Шахед», объявило командование Воздушных сил ВСУ.
В заявлении, распространенном украинскими военными, говорится, что дроны были запущены с двух точек — из аннексированного Крыма и из Курской области.
41 беспилотник, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, удалось сбить. Причинили ли какой-то ущерб оставшиеся семь дронов, украинские военные не уточнили.
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