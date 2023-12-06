Ким Чен Ын заплакал на встрече матерей в Пхеньяне. Видео

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын заплакал во время доклада на Пятом национальном собрании матерей, который открылся 3 декабря. Кадры с растрогавшимся северокорейским лидером распространило Центральное телевидение республики.

Ким Чен Ын прослезился во время выступления секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана. Тот, в частности, заявил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции»,— приводится выдержка из доклада в телесюжете.

Общереспубликанский съезд матерей прошел в Пхеньяне впервые за 11 лет. Во время съезда Ким Чен Ын также выразил обеспокоенность падением рождаемости в стране. Лидер КНДР связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи и призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны».