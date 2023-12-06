Путин в сопровождении истребителей Су-35С прибыл в ОАЭ. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

На протяжении всего полета Владимира Путина до Абу-Даби лайнер главы государства сопровождали истребители Су-35С. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В честь приезда Путина в Абу-Даби устроили авиашоу: самолеты выпустили дым в цветах российского флага.

В ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном — сначала в составе делегаций, а затем один на один.

В конце дня Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом.