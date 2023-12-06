Путин в сопровождении истребителей Су-35С прибыл в ОАЭ. Видео
- Азия и мир, политика
- 18:03, 06 декабря 2023
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- Обновлено: 18:10, 06 декабря 2023
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
На протяжении всего полета Владимира Путина до Абу-Даби лайнер главы государства сопровождали истребители Су-35С. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В честь приезда Путина в Абу-Даби устроили авиашоу: самолеты выпустили дым в цветах российского флага.
В ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном — сначала в составе делегаций, а затем один на один.
В конце дня Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом.
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