Монголия собрала рекордный урожай зерна и овощей

CentralAsia (MNG) - Осенью текущего года Монголия собрала рекордный урожай зерна и овощей. Об этом в среду сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

«Внутренние потребности в пшенице и картофеле будут удовлетворены на 100%, а в овощах — на 85%», — говорится в официальном сообщении.

Начиная с апреля 2022 года правительство Монголии начало реализовывать меры для обеспечения внутреннего спроса на основные продукты питания, включая мясо, муку и картофель.

На сегодняшний день аграрная отрасль формирует более 10% ВВП Монголии.

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