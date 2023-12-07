экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия собрала рекордный урожай зерна и овощей

CentralAsia (MNG) -  Осенью текущего года Монголия собрала рекордный урожай зерна и овощей. Об этом в среду сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

«Внутренние потребности в пшенице и картофеле будут удовлетворены на 100%, а в овощах — на 85%», — говорится в официальном сообщении.

Начиная с апреля 2022 года правительство Монголии начало реализовывать меры для обеспечения внутреннего спроса на основные продукты питания, включая мясо, муку и картофель.

На сегодняшний день аграрная отрасль формирует более 10% ВВП Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com