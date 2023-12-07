За период с января по ноябрь почти 1,33 млн человек пересекли китайско-монгольскую границу через КПП Эрээн-Хото

CentralAsia (MNG) - За первые 11 месяцев этого года количество людей, пересекших границу через Эрэн-Хото, крупнейший сухопутный КПП на китайско-монгольской границе, составило почти 1,33 млн человеко-раз, при этом ежесуточный пиковый показатель превысил 8 870 человеко-раз, сообщили местные власти.

Согласно данным местного пограничного инспекционного пункта въезда-выезда, за указанный период на этом сухопутном КПП было проверено и пропущено около 169 тыс. транспортных средств.

Таможенное оформление пассажиров на КПП Эрээн-Хото, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/, было возобновлено 8 января этого года, а движение международных пассажирских поездов Китай-Монголия — 30 августа.

В последние годы масштабы двусторонней торговли между Китаем и Монголией неуклонно растут.

В 2022 году двусторонний товарооборот составил 12,2 млрд долл. США, что на 34% больше, чем годом ранее. Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот между Китаем и Монголией взлетел на 62,6% в годовом исчислении, сохранив высокую динамику роста.

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