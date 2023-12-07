В России в конкурсе снежных скульптур победила монгольская композиция «Счастье»

CentralAsia (MNG) - Работа команды «Strongmen» из Монголии — Алтанбагана Өлзийбаяр и Энхжаргал Дамдин — с композицией «Счастье» была признана лучшей снежной скульптурой на международном конкурсе «Бриллианты Якутии». В этом году он проходил в Якутске с 27 ноября по 3 декабря.

В блиц-турнире победила команда из Якутска — Роман Шадрин и Николай Колодезников — с композицией «Сияние звезды». Также работа команды из Якутии — Архипа Скрябина и Николая Петрова — признана лучшей ледовой скульптурой.

Награды победителям вручил глава Якутска Евгений Григорьев. Они получили денежные сертификаты, а также, благодаря поддержке спонсоров, литые медали со вставленным бриллиантом. Командам-победителям вручили кубок из латуни, на котором изображен бык со звездой на лбу с бриллиантом, рога быка изготовлены из бивня мамонта.

Впервые международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» состоялся в 2016 году. За годы его проведения в нем принимали участие наряду с якутскими мастерами гости из различных регионов России и других стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения