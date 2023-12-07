Монголия вошла в топ-60 стран по математике и естествознанию в рейтинге PISA

CentralAsia (MNG) - Впервые монгольские школьники узнали свои показатели в международном рейтинге PISA. Так, в стране математическая и естественно-научная грамотность детей находятся в топ-60 среди 81 стран.
Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала результаты Международной программы по оценке образовательных достижений обучающихся PISA-2022. В ней оценивали уровень математической, читательской и естественно-научной грамотности 15-летних обучающихся из 81 страны.
Монголия участвовала впервые и узнала свои позиции в рейтинге PISA по нескольким дисциплинам.
В целом, среди 81 страны Монголия по математике заняла 53-е место, по чтению – 65-е место, и по естествознанию – 47-е место.
Programme for International Student Assessment или PISA — тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет.
источник: middleasiannews.com