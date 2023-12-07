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Для корейцев, посещающих аймак Булган, будет реализована программа «Каждому туристу по овце»

CentralAsia (MNG) -  Трехсторонний меморандум о сотрудничестве по реализации программы «Каждому туристу по овце» подписали министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, губернатор аймака Булган, Ариун-Эрдэнэ Батбаяр и президент Профессиональной ассоциации туризма Баатарсайхан Цагаач.

Согласно меморандуму, Профессиональная ассоциация туризма будет совместно работать с другими сторонами, подписавшими документ, над созданием специальной программы по привлечению в аймак Булган туристов из Кореи, а также реализовывать программу «Каждому туристу по овце».

Другими словами, аймак Булган подарит каждому корейскому туристу, посетившему их аймак, овцу.

Кроме того, планируется оказать поддержку в распространении информации и организации пропагандистских мероприятий в Корее, а также организовать для туристов из Кореи по 1 овце от семей местных скотоводов. Пастух будет ухаживать за овцами, подаренными корейскому туристу, кормить их и пасти данных животных в своем стаде.

источник: middleasiannews.com

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