экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия установила дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН

CentralAsia (MNG) -  6 декабря 2023 года в Нью-Йорке Монголия и Республика Ботсвана подписали Совместное официальное заявление об установлении дипломатических отношений.

Таким образом, с этого дня Монголия имеет дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН. В результате цель Монголии по установлению дипломатических отношений со 193 странами-членами ООН в этом году была полностью реализована. Монголия также имеет дипломатические отношения с Палестиной, Святым Престолом и Европейским Союзом, имеющим статус наблюдателя при ООН.

С 2011 года членами ООН являются 193 страны — почти все суверенные государства мира.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com