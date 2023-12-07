Монголия установила дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН
CentralAsia (MNG) - 6 декабря 2023 года в Нью-Йорке Монголия и Республика Ботсвана подписали Совместное официальное заявление об установлении дипломатических отношений.
Таким образом, с этого дня Монголия имеет дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН. В результате цель Монголии по установлению дипломатических отношений со 193 странами-членами ООН в этом году была полностью реализована. Монголия также имеет дипломатические отношения с Палестиной, Святым Престолом и Европейским Союзом, имеющим статус наблюдателя при ООН.
С 2011 года членами ООН являются 193 страны — почти все суверенные государства мира.
источник: middleasiannews.com
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