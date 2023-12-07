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В Казахстане суд ликвидировал фонд помощи Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Специализированный экономический суд Атырауской области Казахстана принял решение ликвидировать фонд «Слава Украине», который оказывал гуманитарную помощь жертвам военных действий. Об этом сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ).

Таким образом, суд удовлетворил иск областного департамента юстиции, отметили в организации.

По данным КМБПЧ, истец приводил доводы о несоответствии устава организации с нормами законодательства, отмечая, что эти нарушения «носят неустранимый характер».

Фонд был зарегистрирован 10 августа, однако 25 августа департамент юстиции подал иск о признании недействительной его государственной регистрации, указали правозащитники.

Глава фонда Турарбек Кусаинов сообщил КМБПЧ, что за срок своего существования его организация собрала и успела отправить в Украину гуманитарную помощь на сумму 5 млн тенге (около $11 тыс.).

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