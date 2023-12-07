Делегация Монголии приняла участие во встрече ОБСЕ

CentralAsia (MNG) - Монголия стала пятым азиатским партнером ОБСЕ в 2004 году и в конечном итоге стала 57-м полноправным членом ОБСЕ 21 ноября 2012 года.

Делегация во главе с Постоянным представителем Монголии при ОБСЕ Цэнгэгом Мижиддоржем приняла участие в 30-й встрече СМИД ОБСЕ, которая прошла в Скопье, Республика Северная Македония, 30 ноября – 1 декабря 2023 года.

Государства-участники ОБСЕ обменялись мнениями по таким вопросам, как обеспечение региональной безопасности, укрепление прав человека и демократии, поддержка экономического развития и защита окружающей среды.

От имени правительства Монголии Цэнгэг Мижиддорж выступил на пленарном заседании совещания, представив цели и приоритеты внешней политики Монголии и изложив позицию Монголии по региональным вопросам. В ходе встречи Ценгег Миджиддорж встретился с некоторыми министрами государств-участников и некоторыми высокопоставленными должностными лицами ОБСЕ.

30-я министерская встреча ОБСЕ была примечательна тем, что позволила государствам-участникам достичь консенсуса о назначении Мальты Действующим председателем на 2024 год и продлении срока полномочий четырех старших должностных лиц ОБСЕ еще на девять месяцев.

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