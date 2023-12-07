Сенат США отклонил проект помощи Украине и Израилю

CentralAsia (CA) - Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США, передает The Washington Post. Чтобы вынести вопрос на рассмотрение верхней палаты конгресса, нужно было одобрение 60 сенаторов. 51 законодатель проголосовал «против», 49 — «за».

Пакет расходов, направленных на обеспечение национальной безопасности Америки, общим объемом $110 млрд президент США Джо Байден представил в октябре. Он, в частности, предполагал выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — в размере $14 млрд, а также предоставление гуманитарной помощи на $9 млрд в рамках этих конфликтов. Помимо этого, $2 млрд направляются на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и $14 млрд — на обеспечение безопасности на южной границе США. В рамках этого пакета администрация США также предложила увеличить штат сотрудников миграционной службы для ускорения обработки заявлений на предоставление убежища, увеличить численность патрулей для борьбы с нелегальной миграцией и выделить средства штатам, содержащим центры приема мигрантов.

Белый дом неоднократно заявлял, что без одобрения этого финансирования деньги на поддержку Украины у США закончатся уже через несколько недель.

Президент США Джо Байден 6 декабря призвал конгресс срочно утвердить финансовую помощь Украине и отложить межпартийные разногласия.