Утвержден бюджет столицы Монголии на 2024 год

Улан-Батор, Монголия // Steel Hero

CentralAsia (MNG) - Бюджет столицы на 2024 год был одобрен на 20-м очередном заседании Хурала Гражданского Представителя Улан-Батора 5 декабря 2023 года.

Прогнозируемые доходы в размере 2 598,9 млрд тугриков на 2024 год представляют собой увеличение на 652,8 млрд тугриков, запланированных на 2023 год. По оценкам, 93,1 процента или 2 418,5 млрд тугриков доходов столичного бюджета в 2024 году будут сформированы за счет налоговых поступлений, а оставшиеся 6,9 процента или 180,4 млрд тугриков составят неналоговые доходы.

Что касается вклада в доходы бюджета города Улан-Батора и его районов, то 884,7 миллиарда тугриков или 34 процента от общего объема доходов бюджета столицы будет аккумулировано непосредственно, а районы сосредоточат 1 714,2 миллиарда тугриков или 66 процентов доходов бюджета столицы.

В бюджете столицы на 2024 год предусмотрено потратить 1 109,6 миллиарда тугриков или 46,3 процента от общего объема расходов на текущие расходы, 964,8 миллиарда тугриков или 40,3 процента на капитальные расходы, 85,2 миллиарда тугриков на погашение кредитов и 0,3 процента на финансовую поддержку двух районов.

Первый заместитель губернатора по экономике и инфраструктуре Сайнзориг Пурэвжав подчеркнул, что бюджет столицы на 2024 год нацелен на развитие инфраструктуры.

В ходе встречи был обсужден и поддержан проект постановления о возобновлении ставки столичного налога. Согласно вновь принятому постановлению:

акциз на все виды табачных изделий и алкогольных напитков будет повышен до 2,0 процента.

налог в размере 2,0 процента будет также взиматься с баров, ресторанов, отелей, курортов, автомоек и авторемонтных мастерских.

Повышение налога до 2 процентов позволит накопить 32 миллиарда тугриков в доходах городского бюджета на 2024 год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения