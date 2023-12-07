В нескольких регионах Казахстана из-за морозов отменены занятия в школах

CentralAsia (KZ) - Из-за метелей и морозов некоторые казахстанские школьники 7 декабря будут учиться из дома. Кроме того, «Казгидромет» предупредил о резком похолодании на севере страны, передает Orda.kz.

Отдел образования Павлодара сообщил, что учащиеся 1-11 классов 7 декабря переводятся на дистанционный формат обучения. На улице -20, ветер 14-20 м/с, гололед.

В Костанае сегодня дома остаются ученики начальной школы. Там -25. В ВКО из-за гололеда и бурана отменяют занятия в нескольких школах Курчумского и Глубоковского районов. В Абайской области учиться из дома будут школьники Бородулихинского и Кокпектинского районов.

«Казгидромет» также предупреждает, что 7 декабря неблагоприятные метеоусловия и загрязненный воздух будут в Алматы, Шымкенте и Актобе. В Северо-Казахстанской области резко похолодает. Сегодня температура опустится до -34, а 8 декабря будет до -41!

-40 ожидают и в Павлодарской области.

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