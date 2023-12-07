В Узбекистане идут аресты ОПГ: Задержаны более 60 человек, в том числе бизнесмен Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай»

Салим Абдувалиев

CentralAsia (UZ) - Ташкентский бизнесмен Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай» или «Салим бойвачча», задержан в качестве подозреваемого по делу о незаконном хранении оружия. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.

73-летний предприниматель задержан в процессуальном порядке, так как подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 248 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») Уголовного кодекса республики.

Других подробностей дела в ГУВД не уточнили, как и то, какая мера пресечения избрана для Абдувалиева.

Пресс-служба ведомства указала на то, что бизнесмена задержали среди нескольких человек, подозреваемых в преступной деятельности.

Салим Абдувалиев — один из самых известных меценатов и филантропов на постсоветском пространстве. Считается представителем криминального мира, например, несколько лет назад посол США в Узбекистане в своих дипломатических переписках называл его «боссом узбекской мафии». Предприниматель возглавляет Ассоциацию спортивной борьбы Узбекистана, а также является заместителем председателя Национального олимпийского комитета страны. В 2015 году Абдувалиев был награжден орденом «Дустлик», а в 2021-м получил звание «Заслуженный спортивный тренер», пишет «Фергана».

В ходе продолжающихся рейдов в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали ещё несколько человек по подозрению в преступной деятельности. Среди задержанных Бузрук Бузруков, 1985 года рождения, который подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Сотрудники ГУВД Ташкента задержали ещё шесть человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

В их числе — Аббосхон Ахмадович Ходжаев (1982 года рождения), который подозревается по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство по предварительному сговору группой лиц) / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет).

Ранее уже был судим. В сентябре 2017 года правоохранительные органы задержали Ходжаева, «претендовавшего на титул криминального авторитета Ташкента». Заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев также подтверждал информацию о том, что «он создал преступное сообщество и предпринимал действия для завоевания авторитета».

В июне 2018 года суд оправдал его по двум статьям и приговорил к 2 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере (хотя эта санкция предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет). Для него пока не избрана мера пресечения.

Кроме того, были задержаны:

Ахрор Равшан угли Абдуллаев (1991) — часть 5 статьи 273 УК (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет);

Саидахмадхон Саидалимович Махмудходжаев (1984) — часть 2 статьи 276 УК (незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере / наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет);

Суннатилла Чориевич Холмуродов (1993) — статья 104 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение / наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет).

Азлархон Ботирович Мухамеджанов (1987) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет);

Умид Каманжанович Рустамов (1984) — часть 5 статьи 273 УК (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет);

Первые трое заключены под стражу, остальным пока не избрана мера пресечения.

Силовики Самаркандской области задержали 47 членов преступных группировок, у которых были изъяты наркотики и холодное оружие, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В отношении 6 из задержанных возбуждены уголовные дела, 25 арестованы в административном порядке.

У этих лиц были изъяты кастеты, биты, дубинки, ножи и другое холодное оружие, а также наркотики и психотропы.

Правоохранители Хорезмской области арестовали 12 граждан, причастных к совершению различных преступлений. При обысках в их домах было изъято в общей сложности 4,8 килограммов наркотических средств, 97 единиц психотропных веществ, пневматическое и холодное оружие, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на УВД Хорезмской области.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: за незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт; за незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта; за хулиганство.

Трое подозреваемых заключены под стражу, ведется следствие.

В Узбекистане продолжаются масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминальной ситуации и пресечению преступности в стране. Вслед за этим последовали несколько сообщений о задержании криминальных авторитетов. В их числе оказались Саидазиз Сайдалиев по прозвищу «Сайидазиз медгородок», который, по версии следствия, собрал группу из спортсменов и «выбивал долги», а также Бахтиёр Кудратиллаев известный как «Бахти Ташкентский», которого обвинили в вымогательстве и хранении наркотиков.

Затем ГУВД Ташкента сообщило о задержании еще десятерых человек. Все они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовных дел по статьям о вымогательстве или хулиганстве.