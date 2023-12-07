Мяч меняет цвет. В Казахстане смонтировали видео гола после удара президента Токаева. Видео
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев забил мяч в ворота во время посещения спорткомплекса в селе Саржансай. В сети заметили, что президент бил по мячу одного цвета, а в сетку влетел уже другого.
Видео удара опубликовано в официальном Telegram-канале президента.
Токаев посетил с проверкой спорткомплекс в селе Саржансай Актюбинской области. Во время визита он нанес символический удар по мячу, который внезапно поменял цвет.
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