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Мяч меняет цвет. В Казахстане смонтировали видео гола после удара президента Токаева. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев забил мяч в ворота во время посещения спорткомплекса в селе Саржансай. В сети заметили, что президент бил по мячу одного цвета, а в сетку влетел уже другого.

Видео удара опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

Токаев посетил с проверкой спорткомплекс в селе Саржансай Актюбинской области. Во время визита он нанес символический удар по мячу, который внезапно поменял цвет.

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