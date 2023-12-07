Мяч меняет цвет. В Казахстане смонтировали видео гола после удара президента Токаева. Видео

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев забил мяч в ворота во время посещения спорткомплекса в селе Саржансай. В сети заметили, что президент бил по мячу одного цвета, а в сетку влетел уже другого.

Видео удара опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

Токаев посетил с проверкой спорткомплекс в селе Саржансай Актюбинской области. Во время визита он нанес символический удар по мячу, который внезапно поменял цвет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения