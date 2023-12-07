В Казахстане зарегистрировано больше 20 тыс. случаев кори, – Минздрав РК

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CentralAsia (KZ) - Число заболевших корью в Казахстане превысило 20 тыс. человек, из них 81% случаев приходится на детей до 14 лет, сообщила председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» министерства здравоохранения РК Манар Смагул, передает «Власть.kz».

«На сегодня сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной. С начала 2023 года по республике зарегистрировано 20 188 случаев кори, из них 81% приходится на детей до 14 лет – это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев – это 3,4%, и 15,4% случаев зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет – это 3 131 случай», - привела статистику Смагул в ходе брифинга.

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, однако наиболее высокие показатели, по ее словам, в городе Шымкент – 3 069 случаев, в Алматы – 3 010, в Алматинской области – 1 812 случаев, в Жамбылской области – 2 724, в Мангистауской области – 1 701, в Атырауской области – 1 377, в Актюбинской области – 1 485 случаев и в Кызылординской области – 1 182 случая.

Ежедневно в стране регистрируется порядка 350 случаев кори и, как подчеркнула представитель Минздрава, основная заболеваемость приходится на невакцинированных лиц.

«В целом по Казахстану доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6% - это 13 670 случаев», - добавила Смагул.

На данный момент, по ее информации, 1 466 случаев кори зарегистрированы в 643 школах, количество контактных превысило 20 тыс. человек. В первые 72 часа контакта вакцинацией охвачено 3 898 человек. Вместе с тем из этого числа контактных в 967 написаны отказы от вакцинации, еще 724 человека имеют медицинский отвод.

В 827 детских дошкольных учреждениях, добавила Смагул, зарегистрировано 1 662 случая кори. При этом среди контактных охвачено вакцинацией 1 442 человека, отказы написали 523 человека, 371 ребенок имеет медотвод.

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