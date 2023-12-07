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Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

CentralAsia (CA) -  Совет Федерации назначил дату очередных выборов президента РФ — они пройдут 17 марта 2024 года, сообщает «Интерфакс».

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя принятое Совфедом постановление, отметила, что этим решением «по сути дается старт предвыборной кампании».

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы «будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере». По ее словам, 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

Дату президентских выборов Совет Федерации должен был назначить в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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