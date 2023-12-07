В российской школе восьмиклассница застрелила ученика и покончила с собой

CentralAsia (CA) - В Брянске РФ ученица восьмого класса открыла стрельбу в школе. Об этом сообщает ТАСС. РИА Новости пишет, что стрельба произошла в гимназии № 5.

Восьмиклассница пронесла в школу огнестрельное оружие «Бекас-3», из которого выстрелила несколько раз. По информации РИА Новости, оружие принадлежало отцу школьницы.

В результате стрельбы погибли два человека, сообщили в Следственном комитете РФ.

«В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данным МВД РФ, после стрельбы 14-летняя школьница покончила с собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство).

Телеграм-канал Baza пишет, что ученица открыла стрельбу во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет и начала стрелять.

По данным Mash, устроившую стрельбу восьмиклассницу зовут Алина. Ее еще с начальных классов травили в школе. Mash предполагает, что это могло стать одной из причин произошедшего, так как ученица стреляла по мальчикам. Во время стрельбы дети старались спрятаться под партами, а учителя пытались «вразумить девочку».