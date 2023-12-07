В российской школе восьмиклассница застрелила ученика и покончила с собой

- Азия и мир, происшествия
- 14:08, 07 декабря 2023
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- Обновлено: 14:17, 07 декабря 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Брянске РФ ученица восьмого класса открыла стрельбу в школе. Об этом сообщает ТАСС. РИА Новости пишет, что стрельба произошла в гимназии № 5.
Восьмиклассница пронесла в школу огнестрельное оружие «Бекас-3», из которого выстрелила несколько раз. По информации РИА Новости, оружие принадлежало отцу школьницы.
В результате стрельбы погибли два человека, сообщили в Следственном комитете РФ.
«В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По данным МВД РФ, после стрельбы 14-летняя школьница покончила с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство).
Телеграм-канал Baza пишет, что ученица открыла стрельбу во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет и начала стрелять.
По данным Mash, устроившую стрельбу восьмиклассницу зовут Алина. Ее еще с начальных классов травили в школе. Mash предполагает, что это могло стать одной из причин произошедшего, так как ученица стреляла по мальчикам. Во время стрельбы дети старались спрятаться под партами, а учителя пытались «вразумить девочку».