Ильхам Алиев назначил на февраль внеочередные президентские выборы в Азербайджане

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, следует из распоряжения действующего президента страны Ильхама Алиева.

«Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и их проведение в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики», — говорится в указе главы государства.

Следующие выборы главы государства должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса выборов не сообщается. Согласно азербайджанскому законодательству, президент республики избирается сроком на семь лет. Последние выборы президента Азербайджана состоялись в апреле 2018 года.