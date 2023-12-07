Мирзиёев помиловал 334 заключённых в честь дня Конституции

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CentralAsia (UZ) - В честь 31-летия принятия Конституции Узбекистана, которое будет отмечаться 8 декабря, президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом помилованы 334 человека. Из них 34 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 освобождено от отбывания наказания условно-досрочно, 45 гражданам сокращены сроки в виде лишения свободы. Еще шестерым заключенным наказание заменено на более мягкое.

Среди помилованных – 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 человек, участвовавших в деятельности запрещенных организаций, а также 18 граждан иностранных государств.

«В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Таким образом, с начала текущего года в Узбекистане был помилован 1161 человек: предыдущий указ, датированный 31 августа, в преддверии Дня независимости страны, коснулся 286 человек, участь еще 541 была смягчена в апреле — накануне религиозного праздника Рамазан хайит.