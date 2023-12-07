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Назарбаев подарил Мирзиёеву экземпляр своих мемуаров
Шерзод Асадов, Айдос Укибай
Шерзод Асадов, Айдос Укибай

CentralAsia (UZ) -  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву экземпляр своей книги «Моя жизнь. От зависимости к свободе», сообщает УзА. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай 6 декабря передал книгу пресс-секретарю Мирзиёева Шерзоду Асадову.

«В своих мемуарах, сочетающих историческую точность и личное отношение, Нурсултан Назарбаев делится воспоминаниями о своём жизненном пути, периодах становления и развития страны, даёт оценку политическим событиям последних нескольких десятилетий, во время которых он руководил республикой», — пишет агентство.

В книге Назарбаев описывает свои отношения с главами государств и правительств и другими известными личностями.

Отдельно первый президент Казахстана отмечает президента Узбекистана — «крупного политического деятеля Шавката Мирзиёева» — и, как отмечает УзА, даёт высокую оценку проводимым им реформам.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. Он был избран в 1991 году и занимал этот пост более 25 лет, до марта 2019 года.

Мемуары Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли 1 декабря. В книге 22 главы, каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры. Например, в мемуарах Назарбаев рассказал о решении выбрать в качестве преемника на посту президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и массовых протестах в республике в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подарил экземпляр мемуаров Владимиру Путину.

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