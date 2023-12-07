На выходных в Узбекистане начнётся похолодание, ожидаются осадки

CentralAsia (UZ) - На выходных в Узбекистане ожидается понижение температуры воздуха и осадки, сообщил Узгидромет.

8 декабря по большинству областей Узбекистана местами пройдут дожди, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.

Температура воздуха понизится ночью до 0…+5 градусов Цельсия, днём — до +5…+10, по северу ночью — до −2…−7 градусов, днём — до 0…-2.

9 декабря осадки в виде дождя и снега сохранятся лишь по центральным и восточным районам Узбекистана. В горных районах 8−9 декабря пройдут осадки, преимущественно в виде снега, местами сильные.

8−9 декабря местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

10 декабря по большей части областей Узбекистана осадков не ожидается, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в субботу ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +3…+8, в воскресенье ночью — −2…+3 градуса, днём — +5…+10.

По северу страны в выходные дни ночные морозы достигнут −5…−10 градусов, днём температура понизится до 0…-5.

В первой половине следующей недели похолодание охватит всю территорию Узбекистана. Температура воздуха понизится ночью до −8…−13 градусов, днём — до −3…−8. По северу страны температура понизится ночью до −15…−20 градусов, днём — до −7…−12.

В Ташкенте: 8 декабря во второй половине дня дождь, 9 декабря временами осадки (дождь, возможен переход в снег), 10 декабря — без осадков.

Температура 8−10 декабря ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днём +4…+9.