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США и Украина договорились сотрудничать в производстве вооружений
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Представители США и Украины подписали 6 декабря заявление о намерениях совместно производить критически важное вооружение, обмениваться техническими данными и другой информацией для удовлетворения неотложных потребностей украинских вооруженных сил, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Мы все выигрываем от динамично развивающихся промышленных баз наших глобальных союзников и партнеров. И это важно далеко за пределами Европы»,— приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остина.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что США по итогам оборонной конференции в Вашингтоне предоставили Украине данные для начала производства гибридных систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

6 декабря в столице США прошло закрытое заседание, на котором присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности Украины и Соединенных Штатов. По информации Reuters, в ходе мероприятия Украина запросила у США истребители F-18, вертолеты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны и беспилотники.

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