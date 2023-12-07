В России начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом, - Роспотребнадзор

CentralAsia (CA) - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что впервые за последние три года в России наблюдается совместный подъем заболеваемости гриппом и COVID-19. По ее словам, это чревато дополнительными рисками и увеличением числа госпитализаций, сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски»,— сообщила глава ведомства на конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям».

По ее словам, в основном, в РФ регистрируется грипп АН3N2, получивший название гонконгский грипп или птичий грипп.

Число заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ уже превысило 1 млн человек, число заболевших коронавирусом тоже растет, сообщила Анна Попова. Увеличивается и число госпитализированных — то есть тяжесть заболевания. При этом Анна Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью и коклюшем стала стабильной, а также заверила, что принятие жестких санитарных мер не требуется.

Анна Попова также предупредила, что из-за изменения климата происходит смещение границ природных очагов инфекции и расширение ареала переносчиков опасных болезней. Лихорадки Эбола и Марбург переходят на новые территории в Африке. Почти 5 млн случаев лихорадки денге зарегистрировано в Северной и Южной Америке и почти полмиллиона — в Юго-Восточной Азии.

При этом глава Роспотребнадзора заверила, что современные генетические технологии позволяют за 4-6 дней разработать и начать производство тестов на любую новую инфекцию.