Таджикистан накроет пыльная буря

- Таджикистан, погода
- 17:04, 07 декабря 2023
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- Обновлено: 17:04, 07 декабря 2023
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 8 декабря в южных и центральных районах Хатлонской области, районов республиканского подчинения и в Душанбе прогнозируется пыльная буря, сообщает Агентство по гидрометеорологии РТ.
По данным ведомства, она проникнет на территорию республики с юго-западных районов.
«Пыльная буря станет причиной загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (пылью), частицами размером 10 мкр (Рm- 10) и 2,5 мкр (Рm-2,5)», - подчеркивается в сообщении.
Комитет просит население особое внимание уделять больным страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией, и напоминает о необходимости частой влажной уборки в помещении, и в случае необходимости ношения медицинских масок.