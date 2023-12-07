Таджикистан накроет пыльная буря

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 8 декабря в южных и центральных районах Хатлонской области, районов республиканского подчинения и в Душанбе прогнозируется пыльная буря, сообщает Агентство по гидрометеорологии РТ.

По данным ведомства, она проникнет на территорию республики с юго-западных районов.

«Пыльная буря станет причиной загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (пылью), частицами размером 10 мкр (Рm- 10) и 2,5 мкр (Рm-2,5)», - подчеркивается в сообщении.

Комитет просит население особое внимание уделять больным страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией, и напоминает о необходимости частой влажной уборки в помещении, и в случае необходимости ношения медицинских масок.

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