Осенью помощь Украине упала почти на 90% по сравнению с прошлым годом, - исследование

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CentralAsia (CA) - Помощь Украине в августе-октябре 2023 года упала почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее объем составил 2,11 млрд евро. Это самый низкий уровень с января 2022 года. Об этом сказано в отчете Кильского института мировой экономики.

«В период с августа по октябрь 2023 года объем новой выделенной помощи резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января 2022 года. Из 42 отслеживаемых доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей долей активных доноров с начала войны. Со стороны Европейского Союза и США также было мало новых обязательств», - говорится в отчете.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать существенную поддержку, таких как Германия, США или страны Северной Европы. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро. Дальнейшая отсрочка явно укрепит позиции Путина», - прокомментировал ситуацию директор исследовательского центра Кильского института Кристоф Требеш.

Активными донорами являются Германия, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также Канада и Великобритания.

США остаются крупнейшим донором военной помощи с общим объемом 44 млрд евро. Однако, сообщается, что Германия быстро догоняет их с военными обязательствами на общую сумму более 17 млрд евро.

Также в исследовании говорится, что страны ЕС продолжают догонять США по объему обещанной военной помощи и уже опережают их по этому показателю.

Из общих 25 млрд евро, обещанных на тяжелое вооружение (январь 2022 − октябрь 2023 года), 43% приходится на США и 47% − на все страны и институты ЕС вместе взятые.