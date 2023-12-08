Монголия ищет зеленое финансирование в размере $11 млрд для изменения своей экономики, —Bloomberg

CentralAsia (MNG) - Монголия ищет 11 миллиардов долларов в виде зеленого финансирования для декарбонизации своей экономики, которая в настоящее время сильно зависит от ископаемой энергии, горнодобывающей промышленности и животноводства, заявил в среду министр окружающей среды и туризма страны.

«Существует приблизительная оценка, что для начала нам понадобится 11 миллиардов долларов» для перехода к более зеленой и устойчивой экономике, а также для продвижения большего количества экологических предприятий с использованием передовых технологий, сказал Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий в интервью во время саммита COP28 в Дубае. «Мы также пытаемся внести свой вклад в глобальные усилия по улучшению окружающей среды, поэтому для нас очень важно международное, двустороннее и многостороннее сотрудничество».

Монголия сталкивается с проблемами, связанными с деградацией земель, ограниченностью водных ресурсов и чрезмерным выпасом скота. Между тем, энергетический и горнодобывающий секторы составляют львиную долю экономики страны, из которых экспорт угля в Китай растет из-за устойчивого спроса.

Страна взяла на себя обязательство увеличить долю возобновляемых источников электроэнергии, включая гидроэнергетику, солнечную и ветровую энергию, до 30% к 2030 году в качестве доли от общего объема производства электроэнергии. С учетом проектов на стадии строительства уже удалось увеличить долю до 27%, сказал Бат-Эрдэнэ. Страна с населением около 3,5 миллионов человек также находится в процессе преобразования своего сектора животноводства. В настоящее время здесь содержится 71 миллион голов домашнего скота, что превышает теоретическую вместимость пастбищ в 25 миллионов.

Бат-Эрдэнэ заявил, что Монголия также является жертвой глобального изменения климата, и призвал к усилению механизма экологической компенсации с большим количеством возможностей. Даже если Монголия имеет право на помощь через еще не созданный фонд операционных потерь и ущерба, он не думает, что этот фонд окажет значительную поддержку стране, исходя из его опыта, сказал Бат-Эрдэнэ. Он обеспокоен тем, что критерии поддержки проектов через фонд потерь и ущерба могут быть слишком высокими, а сроки предоставления финансирования могут быть слишком медленными.

Министр Монголии заявил, что саммит COP28 не должен заключаться в том, чтобы показывать хлеб голодающим или воду жаждущим, когда его спрашивают о его собственных наблюдениях по поводу конференции.

По его словам, согласится ли Монголия на текст, призывающий к поэтапному сокращению или отказу от ископаемого топлива на саммите, во многом зависит от поиска новых финансовых решений и способов обеспечения поставок.

источник: Bloomberg

перевод: Татар С.Майдар

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