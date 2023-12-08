Новые локомотивы переедут из Америки в Монголию

CentralAsia (MNG) - Первая партия магистральных локомотивов серии SD70ACe/LW-4101, поставленных американской компанией «Progress Rail A Caterpillar» в рамках проекта железной дороги Тавантолгой—Гашуунсухайт, отправилась в Монголию.

EMD SD70 — серия дизель-электрических локомотивов, производимая американской компанией Electro-Motive Diesel в ответ на GE Dash 9-44CW.

Это семейство локомотивов является расширением и импровизацией серии EMD SD60. Производство началось в конце 1992 года, и с тех пор было произведено более 5700 единиц; большинство из них — модели SD70M и SD70MAC. Хотя большая часть продукции была заказана для использования в Северной Америке, различные модели этой серии использовались по всему миру. Все локомотивы этой серии представляют собой капотные агрегаты с тележками типа С-С, за исключением СД70АСе-П4 и СД70МАЧ, имеющих колесную формулу В1-1В, и СД70АСе-ВВ, имеющую колесную формулу В-В-В-В.

Технические характеристики локомотивов серии SD70ACe/LW:

4500 лошадиных сил или 3355 кВт для буксировки ручной тележки массой 5000 тонн;

Система передачи электроэнергии переменного-постоянного-переменного тока;

Электрофорсунка двигателя;

Радиальная каретка модели HTCR;

Соответствует требованиям уровня ЕС Stage IIIA в международной среде;

Простота обслуживания, эксплуатационные расходы и высокая надежность конструкции.

источник: middleasiannews.com

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