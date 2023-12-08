В Дании запретили сжигать Коран. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы

Ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран в Копенгагене в январе. Чуть позднее он повторил это в Стокгольме

CentralAsia (CA) - Парламент Дании запретил «ненадлежащее обращение» с религиозными текстами. Новый закон, хотя и касается всех религиозных книг, включая Библию и Тору, в действительности главным образом имеет отношение к Корану. Об этом пишет Би-Би-Си.

Тем, кто проигнорирует новый закон, будет грозить либо штраф, либо тюремное заключение на срок до двух лет.

Закон принимался непросто и сопровождался яростными дебатами в датском парламенте. Мнения законодателей разделились: 94 «за», 77 «против». Всего в датском парламенте 179 депутатов.

Сторонники нового закона говорили, что несколько политических акций, на которых сжигали Коран перед посольствами мусульманских стран, осложнили отношения Дании с мусульманским миром и повысили опасность терактов в стране.

Однако основная проблема датских законодателей заключалась в том, что им надо было как-то одновременно утихомирить возмущенных сожжением Корана мусульман, но и не посягнуть при этом на свободу слова.

Именно она и была главным аргументом противников закона.

21 сентября более 500 датских художников и интеллектуалов, в том числе писатели, карикатуристы, актеры, режиссеры и журналисты, подписали петицию с требованием отзыва законопроекта, который они рассматривали как «покушение на искусство, политическое самовыражение и свободу печати», а также на «свободное и демократическое общество».

Дело кончилось тем, что в текст были внесены поправки: первоначально предлагалось ввести уголовное наказание за ненадлежащее обращение с любыми объектами, «имеющими важное религиозное значение». В окончательном чтении закон касается только религиозных текстов.

Коалиционное правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Метте Фредериксен заявляет, что критику религии никто не запрещал, и она, как и раньше, останется законной.