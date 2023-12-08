Госдума отреагировала на стрельбу в брянской школе. Депутаты предложили прописать в законе понятие «травля»

CentralAsia (CA) - Депутаты Госдумы РФ на заседании 7 декабря обсудили стрельбу, произошедшую в брянской гимназии, и выступили с инициативами по предотвращению подобных инцидентов.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил запросить в Следственном комитете и Генпрокуратуре «информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях». Также депутат предложил законодательно определить понятие «травля».

Его предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Давайте мы попросим [главу комитета по безопасности и противодействию коррупции] Василия Ивановича [Пискарева] запросить информацию и профильный Комитет по просвещению — проработать определение «травля», которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — сказал он.

Володин поручил подключиться к этому вопросу заместителя председателя Госдумы Анну Кузнецову, главу комитета по защите семьи Нину Останину и депутата Бориса Чернышова, «чтобы совместно выработать предложения для предотвращения подобных трагедий в школах».

Заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что уже подготовлен законопроект о профилактике травли в учебных заведениях и его постараются внести в парламент в ближайшее время.

7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружье и открыла стрельбу по своим одноклассникам. В результате погибла одна школьница, еще пятеро учеников получили ранения. Стрелявшая покончила с собой. По данным СМИ, школьница, открывшая стрельбу, подвергалась травле в школе