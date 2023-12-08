Китай-Кыргызстан-Узбекистан планируют расширить туристическое сотрудничество Кыргызстана с Монголией

CentralAsia (MNG) - Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан повысит шансы на туристическое партнерство между Монголией и Кыргызстаном, заявил посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев на туристическом форуме в монгольском Улан-Баторе.

В ходе своего выступления он подчеркнул стремление Кыргызстана реализовать железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который откроет путь к созданию кратчайшего маршрута, соединяющего Восточную Азию, Европу, Северную и Южную Азию.

По данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в этом году Кыргызстан посетили 378 граждан Монголии, а Монголию – 783 гражданина Кыргызстана.

Посольство Кыргызской Республики в Монголии организовало туристический форум Road Show. Во вступительном слове на форуме посол Артыкбаев подчеркнул, что Кыргызстан и Монголия – страны, имеющие исторические связи, кочевнические традиции и богатую культуру.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан представляет собой предлагаемую железнодорожную линию протяженностью 454 километра, которая соединит железнодорожные сети Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

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