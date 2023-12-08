Армения и Азербайджан договорились об обмене военнопленными и дальнейшей нормализации отношений

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CentralAsia (CA) - Армения и Азербайджан намерены урегулировать отношения и заключить мирный договор между странами. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовали 7 декабря администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении.

«Республика Армения и Азербайджанская Республика согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.

В качестве «шагов по укреплению доверия» стороны договорились об обмене пленными военнослужащими: Баку освободит 32 армянских военных, Ереван — двух азербайджанских военных.

Также Армения в качестве жеста доброй воли сняла свою кандидатуру на проведение конференции ООН по вопросам изменения климата в пользу Азербайджана.

Республика Армения и Азербайджанская Республика продолжат обсуждение относительно реализации большего количества мероприятий по укреплению доверия, которые будут реализованы в ближайшем будущем, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, что будет способствовать укреплению взаимного доверия между двумя государствами и окажет положительное влияние на весь регион Южного Кавказа.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию, в ходе которой взял под полный контроль территорию Нагорного Карабаха. Глава непризнанной Нагорного-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Из региона выехали более 100 тысяч этнических армян. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.