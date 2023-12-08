Корейский военный чиновник MНО привлечен к ответственности за сексуальные домогательства к монгольской студентке

CentralAsia (MNG) - Действующий военный чиновник был задержан полицией по подозрению в сексуальных домогательствах к иностранному студенту в нетрезвом виде. Об этом сообщает KBS.

Полицейский участок Мапо в Сеуле объявил 6 декабря, что 4-го числа этот участок расследует дело в отношении мужчины в возрасте 20 лет, военного гражданского сотрудника Министерства национальной обороны, по обвинению в сексуальных домогательствах.

Г-на А. обвиняют в том, что он держал за руку монгольскую студентку перед клубом в Хондэ, Мапо-гу, Сеул, около 8 часов утра четвертого числа, а затем прикасался к части ее тела.

Известно, что отреагировавшие на сообщение полицейские отвезли г-на А. в соседний район и после расследования отправили его домой.

Представитель полиции заявил: «Г-н А. был в это время пьян» и «После завершения основного расследования мы планируем передать дело в отдел по расследованию женщин и молодежи столичного полицейского управления Сеула».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения