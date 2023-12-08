В Монголии стартовала перепись поголовья скота

CentralAsia (MNG) - В Монголии стартовала перепись поголовья скота. Об этом в четверг сообщил Национальный статистический комитет страны.

«Данная акция продлится до 17 декабря и играет важную роль в формировании базовой информации для оценки результатов и вклада животноводческой отрасли в национальную экономику Монголии, планировании доходов и расходов в животноводческой сфере. Полученные данные также используются при выплате компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий», — говорится в официальном сообщении.

Животноводческий сектор является одним из главных драйверов монгольской экономики, поскольку почти 40 проц. кочевого населения страны зависит от животноводства.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, в 2022 году в стране насчитывалось 71,1 млн голов скота.

Перепись поголовья скота проводится в Монголии ежегодно.

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