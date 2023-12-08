Пассажиропоток между Монголией и Россией снизился в десятки раз

CentralAsia (MNG) - По этой причине приостановлены практически все рейсы авиакомпании Hunnu Air и не функционирует пассажирский поезд Улан-Батор — Москва. Пока сообщение между двумя странами выполняются автобусным маршрутом Улан-Удэ — Улаанбаатар и поездом Иркутск — Улан-Батор. Оба маршрута убыточны — иногда автобусы перевозят одного или двух пассажиров. Поезд тоже полупустой.

На этом фоне значительно повысился пассажиропоток между Монголией и Южной Кореей: 7 рейсов в сутки в теплый период и 2 рейса в день в зимний период выполняются крупными лайнерами Боинг-737. Традиционно высокий пассажиропоток между Монголией и Китаем.

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