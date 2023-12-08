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ЦБ Монголии закупил 16,1 тонны драгоценного металла в 2023 году

CentralAsia (MNG) -  В ноябре 2023 года Банк Монголии (ЦБ Монголии) приобрел 1856,4 кг драгоценного металла. Общий объем закупаемого в 2023 году драгоценного металла к настоящему моменту достиг 16,1 тонны.

С начала года филиалами ЦБ аймаков Дархан-Уул и Баянхонгор закупили 1957,7 кг и 951,8 кг драгоценного металла соответственно.

Цена покупки драгоценных металлов Банком Монголии определяется ценой мирового рынка, а средняя цена покупки золота в ноябре этого года составила 219 514,35 тугриков.

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