На западе Казахстана выявили около 60 проституток

CentralAsia (KZ) - Полицейские Актобе в ходе ОПМ «Стоп трафик» выявили около 60 женщин, занимающихся проституцией, сообщает официальный интернет-ресурс МВД Казахстана.

Задержанные предоставляли клиентам интимные услуги и предлагали массаж интимного характера — их привлекли к ответственности по двум статьям: 449 Кодекса административных правонарушений РК «Приставание в общественных местах» и 492 КоАП РК «Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность».

Также были выявлены четыре массажных салона и сауны — их владельцев привлекли к административной ответственности по статье 450 КоАП РК «Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством».

Ранее, 2-3 декабря в Алматы накрыли 13 притонов. Интимные услуги оказывали более 50 девушек.

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