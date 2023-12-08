На большей части Казахстана планируют в полночь на 1 марта перевести время на час назад

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане на публичное обсуждение представили проект постановления Комитета техрегулирования и метрологии о переходе страны на единый часовой пояс UTC+5.

В документе называется дата, когда власти всех регионов, кроме западных, переведут местное время на час назад, если постановление утвердят.

«Акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад№, – говорится в проекте постановления.

Накануне председатель указанного комитета, находящегося в ведении Минторга, Куаныш Еликбаев сообщил, что новшество хотят ввести в первую очередь по экономическим причинам.

«Стало известно в последние годы, что наши 24-часовые сутки – это человеческое изобретение, не природное. Учёные не понимают, что такое природное время, истинное время, потому что это ненаучные термины», – сказал Еликбаев.

В Казахстане применяется два часовых пояса - UTC+5 в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях и UTC+6 в остальных регионах.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 22 декабря.

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