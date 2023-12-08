Число погибших в секторе Газа превысило 17 тысяч, - Минздрав Палестины

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Число жертв войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа достигло 17 177 человек. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

По его данным, ранения получили более 46 тыс. человек. Министерство уточняет, что только за прошедшие сутки были убиты 350 человек.

Война Израиля с палестинским движением ХАМАС длится с 7 октября. Израильские власти оценивали число жертв в 1,2 тыс. человек. 22 ноября стороны согласовали прекращение огня, его несколько раз продлевали. 1 декабря армия Израиля возобновила операции в Газе.