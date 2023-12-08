Сыну Байдена предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на $1,4 млн

Хантер Байден

CentralAsia (CA) - Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, сообщает Associated Press. По версии следствия, Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее $1,4 млн в период с 2016 по 2019 год.

Обвинительное заключение было подано в окружной суд Центрального округа Калифорнии, передает Fox News. Новые обвинения включают три уголовных преступления и шесть правонарушений. Утверждается, что вместо уплаты налогов Хантер Байден тратил миллионы на «экстравагантный образ жизни, включая членство в секс-клубах и выделение более $188 тыс. на развлечения для взрослых».

Сторона обвинения настаивает, что Хантер Байден «продолжал хорошо зарабатывать и бешено тратить деньги в 2018 году», а его расходы «увеличивались по мере роста доходов». «В 2018 году ответчик потратил более $1,8 млн, в том числе $722 тыс. на снятие наличных, почти $383 тыс. на выплаты женщинам, около $151 тыс. на одежду и аксессуары, примерно $78 тыс. на разные покупки и другие платежи. Ответчик не использовал эти средства для уплаты налогов»,— сказано в обвинительном заключении.

В отношении Хантера Байдена уже расследуется дело о неуплате налогов. Изначально он признал вину, но затем отказался от признания. В сентябре прокуратура предъявила ему обвинения в покупке револьвера Colt Cobra 38SPL по подложным документам, в сокрытии информации об этих документах и в пристрастиях к наркотическим веществам. Сенатор-республиканец Чака Грассли утверждал, что ФБР получило более 40 сообщений о преступлениях семьи Байдена.