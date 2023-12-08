В Германии из-за забастовки железнодорожников отменено 80% поездов

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CentralAsia (CA) - По всей Германии отменено более 80% поездов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, охватывающей и пассажирские рейсы, и грузовые перевозки, сообщает Spiegel.

С 18 часов в четверг участники забастовки остановили работу на грузовых перевозках, а еще через четыре часа – также на пассажирских. Забастовка продлится до 22 часов пятницы.

В Deutsche Bahn говорят, что в этот период на маршруты сможет выйти только каждый пятый поезд из рейсов дальнего следования, а с региональными поездами ситуация еще сложнее – особенно на юге, где до сих пор разбираются с последствиями «снегопадного коллапса» после метели перед прошлой субботой.

Оператор опасается, что из-за забастовки накопившаяся очередь на отправку грузовых поездов в Баварии может удвоиться. Там на момент начала забастовки ожидали отправления 170 грузовых поездов, которые задержались из-за непогоды, а это косвенно может повлиять на работу промышленности, которая ожидает эти поставки.

GDL требуют сокращения часов в рабочей неделе с 38 до 35 часов с сохранением уровня оплаты и других улучшений условий труда.

В то же время, руководитель профсоюза пообещал, что после этой акции они возьмут «рождественскую» паузу до 7 января, поэтому рейсам в период праздников забастовки не угрожают.

Одновременно бастуют и железнодорожники из профсоюза Transdev, что повлияет на движение в земле Северный Рейн-Вестфалия.