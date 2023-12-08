В Астане выявили гонконгский грипп

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CentralAsia (KZ) - В Астане выявлены первые в этом эпидсезоне случаи гонконгского гриппа, передает Tengrinews.kz.

По словам главного санврача города Сархат Бейсеновой, в текущем эпидемическом сезоне 2023-2024 годов (с 28 сентября 2023 года по 7 декабря 2023 года, или с 40-й по 48-ю отчетную неделю) среди населения столицы зарегистрировано 54 907 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

За аналогичный период прошлого эпидемического сезона было зарегистрировано 48 683 случая. Тем самым, как подчеркнула главный санврач, заболеваемость в этом сезоне выше показателя прошлого на 14 процентов.

«8 медорганизаций Астаны в течение года делают выборочный отбор проб от больных, у которых клиника схожа с гриппом. Положительные результаты проходят генетическое изучение вирусов (секвенирование). Это позволяет оценить эпидемиологическую ситуацию в целевых группах и составить представление о популяции в целом.

Так, по результатам лабораторных исследований в текущем эпидемическом сезоне среди заболевших ОРВИ идентифицирован вирус гриппа типа А (H3N2) (гонконгский грипп) у 29 больных», - сообщила корреспонденту Бейсенова.

При этом главсанврач подчеркнула, что выделенные вирусы гриппа A (H3N2) циркулируют и вызывают сезонный подъем болезни.

Чем отличается гонконгский грипп от ОРВИ? По словам Бейсеновой, заболевание отличается быстрым течением. Гонконгский грипп поражает слизистую полость носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.

В связи с сезонным ростом ОРВИ и циркуляцией вируса гриппа департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны призывает жителей выполнять простые правила, чтобы не заболеть:

носить маску, соблюдать социальную дистанцию;

прикрывать рот и нос при чихании;

регулярно мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку;

не отправлять ребенка в школу или детсад, если у него появились симптомы, обратиться к врачу по месту жительства;

стараться не переутомляться, больше гулять, спать достаточное время и хорошо питаться;

делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.

Ранее гонконгский грипп был выявлен сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Алматы.

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