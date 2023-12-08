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8000 тонн мяса зарезервируют для продовольственных нужд улан-баторцев следующей весны

CentralAsia (MNG) -  В связи с заготовкой резервного мяса для продовольственных нужд населения в весеннем сезоне 2024 года акимам областей и столиц поручено организовать закупку мяса скота, соответствующего нормативным требованиям, у чабанов, а также министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулууну Хаянгаа, а также министра финансов Жавхлана Болд обязали изучить возможность решения необходимых источников финансирования и представить на заседании правительства.

Соответствующим должностным лицам поручено контролировать качество и безопасность приготовления, поставки, распределения и реализации резервного мяса.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и канцелярия губернатора Улан-Батора совместно работают над заготовкой и резервированием 8 тысяч тонн мяса для продовольственных нужд населения столицы в весеннем сезоне 2024 года.

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