Стрельба в российской школе: Задержали отца стрелявшей, главу ЧОП и охранницу, - СМИ

CentralAsia (CA) - После стрельбы в брянской школе РФ задержаны глава ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубной и охранница Галина Черткова, сообщили «РИА Новости» и Mash.

Источник агентства сказал, что задержан также отец девочки, открывшей стрельбу. По данным Baza, на мужчину завели дело о небрежном хранении оружия.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии пришла на урок биологии с ружьем и открыла стрельбу. Из-за ранения «в плечо, легкое и артерию» погибла ее одноклассница. Стрелявшая девочка покончила с собой. Были ранены еще пять школьников. Двое из них в тяжелом состоянии, сегодня ночью их перевезли авиабортом на лечение в Москву. По данным СМИ, школьница, открывшая стрельбу, подвергалась травле в школе. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).