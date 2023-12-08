Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах

CentralAsia (CA) - Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Об этом президент РФ сказал после церемонии награждения Героев России в Кремле в честь Дня героев Отечества.

Как передает РИА Новости, Путин сообщил об этом участнику военных действий в Украине, спикеру парламента признанной РФ ДНР Артему Жоге.

6 декабря Совет федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Они будут проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.

Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.