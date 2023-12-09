Монгольский богатырь завоевал золото в Таиланде

CentralAsia (MNG) - Чемпион Паралимпийских игр «Токио-2020», двукратный золотой призер чемпионата мира Содномпилжээ Энхбаяр занял первое место в Накхонратчасиме, Таиланд на The World Abilitysport Games-2023.

Монгольский спортсмен стал чемпионом, отжав от груди штангу весом 242 кг.

Два спортсмена и два тренера из нашей страны участвуют в соревнованиях по пауэрлифтингу и стрелковому спорту на The World Abilitysport Games-2023.

Всемирные Игры The World Abilitysport Games-2023 пройдут в Накхонратчасиме, Таиланд, со 2 по 9 декабря.

Накануне организаторы игры заявили, что трехдневное мероприятие является частью Всемирных спортивных игр The World Abilitysport Games-2023, в которых принимают участие 68 спортсменов из 15 стран в зале Липтапанлоп; Медалисты Паралимпийских игр Токио-2020 Содномпилжээ Энхбаяр из Монголии и Луиза Сагден из Великобритании среди главных звезд вместе с претендентом на медали Камолпаном Краратпетом, которая вывела Таиланд на подиум на Паралимпийских Азиатских играх.

источник: middleasiannews.com

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