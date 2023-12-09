Киберпреступность составляет 26% всех преступлений, совершаемых в Монголии

CentralAsia (MNG) - 7 декабря в начале заседания Великого Государственного Хурала спикер парламента Занданшатар Гомбожав предоставил следующую информацию, касающуюся преступлений в Монголии.

Положения, включенные в законопроект о киберпреступности, носят слишком общий характер. Они должны быть более конкретными и субъективными, а не общими положениями для реализации и активизации перехода к цифровым технологиям.

Использование цифровых технологий в Монголии неуклонно росло. Кроме того, растет киберпреступность. Количество киберпреступлений составило 659 в 2018 году и 737 в 2019 году, при этом по состоянию на ноябрь текущего года зарегистрировано 8818 киберпреступлений. Если в 2018 году киберпреступления составляли 1,8% всех преступлений, то сейчас они составляют 26,3%. В будущем существует риск того, что треть всех преступлений будут киберпреступлениями.

В частности, в законопроект о кибербезопасности следует включить положения, направленные на предотвращение того, чтобы дети стали жертвами киберпреступлений. Например, был взломан сайт парламента parliament.mn. Существуют тысячи атак на центры обработки данных. Необходимо принять меры для защиты от потенциальных рисков, например, предотвратить подделку или взлом электронных подписей. Хорошо сделать цифровыми услуги, такие как лицензии на добычу полезных ископаемых и создание новых компаний, однако существует множество потенциальных рисков.

Существует около 350 000 фейковых аккаунтов. Также есть реклама по подделке электронных подписей.

По итогам заседания 93 голосами поправки, внесенные в законопроекты об устранении дублирования и дублирования законов, связанных с оказанием государственных услуг в электронной форме, были переданы в Постоянный комитет по инновациям и электронной политике для подготовки. для финального обсуждения.

источник: middleasiannews.com

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