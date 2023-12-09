ВОЗ о ситуации в Газе: Происходящее вышло за пределы человеческого понимания

В лагерях на юге сектора Газы нашли временный приют тысячи семей. // ВОЗ

CentralAsia (CA) - Жители Газы вынуждены жить в ужасающих условиях на фоне «жестокой кампании», которую Израиль ведет против населения сектора в ответ на террористическое нападение ХАМАС 7 октября. Об этом, выступая в пятницу перед журналистами в Женеве по видеосвязи из Газы, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Как цитирует его пресс-служба ВОЗ, «происходящее в Газе вышло за пределы человеческого понимания».

По его словам, с 7 октября ВОЗ зафиксировала 212 нападений на медицинские учреждения в секторе, затронувшие 56 объектов здравоохранения и 59 машин скорой помощи.

По словам Линдмайера, у медицинских работников в Газе нет ни еды, ни воды, пациенты истекают кровью на полах больниц, а травматологические отделения напоминают «поле боя». Обычно в любом лагере беженцев на одного человека приходится не менее семи литров воды в день, подчеркнул он, в то время как в Газе этот показатель составляет от одного до двух литров.

Отчаявшиеся люди неоднократно останавливали автоколонны ВОЗ на дорогах, когда те пытались доставить на север сектора гуманитарные грузы – они пытались отыскать в грузовиках продовольствие и воду.

Представитель ВОЗ сообщил также, что в пятницу пришлось остановить отправку автоколонны, которая должна была доставить медикаменты в больницу «Аль-Ахли» на севере Газы и эвакуировать 12 пациентов на юг.

По просьбе 15 из 34 членов Исполнительного совета ВОЗ в это воскресенье состоится специальная сессия, на которой будет обсуждаться положение на оккупированной палестинской территории. По словам Линдмайера, на заседании будет обсуждаться проект постановления.

В четверг ВОЗ доставила медикаменты для оказания травматологической и неотложной помощи в Европейскую больницу Газы и медицинский комплекс Насер в Хан-Юнисе, на юге страны. Это была первая миссия подобного рода с 29 ноября.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «необходимо сделать гораздо больше», и выразил сожаление по поводу того, что интенсивные боевые действия затрудняют проведение в Газе любых операций в области здравоохранения. Он добавил, что ВОЗ крайне обеспокоена судьбой тысяч пациентов и медицинских работников в секторе.

«Единственный способ защитить их – это немедленно прекратить огонь», – написал глава ВОЗ в соцсетях.

Гуманитарные работники продолжили в пятницу ограниченную раздачу помощи на юге сектора. В частности, как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), помощь получили жители провинции Рафах.

В соседней провинции Хан-Юнис распределение помощи в основном прекратилось из-за нестихающей интенсивности боевых действий.

Десятки тысяч дополнительных перемещенных лиц оттесняются все дальше на юг, попадая во все более стесненные условия. Глава УКГВ и Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс предупредил, что из-за темпов израильского военного наступления на юге анклава проведение гуманитарных операций там фактически застопорились.