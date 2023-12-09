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США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Секторе Газа
На севере сектора практически не осталось ни одного работающего медицинского учреждения.
На севере сектора практически не осталось ни одного работающего медицинского учреждения.
// ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты в пятницу наложили вето на предложенное Советом Безопасности ООН требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинской группировкой боевиков ХАМАС в Газе, дипломатически изолировав Вашингтон, поскольку он защищает своего союзника, пишет Reuters.

13 других членов проголосовали за краткий проект резолюции, выдвинутый Объединенными Арабскими Эмиратами, в то время как Великобритания воздержалась. Голосование состоялось после того, как генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в среду сделал редкий шаг, официально предупредив Совет из 15 членов о глобальной угрозе, исходящей от двухмесячной войны.

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