США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Секторе Газа

На севере сектора практически не осталось ни одного работающего медицинского учреждения. // ВОЗ

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты в пятницу наложили вето на предложенное Советом Безопасности ООН требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинской группировкой боевиков ХАМАС в Газе, дипломатически изолировав Вашингтон, поскольку он защищает своего союзника, пишет Reuters.

13 других членов проголосовали за краткий проект резолюции, выдвинутый Объединенными Арабскими Эмиратами, в то время как Великобритания воздержалась. Голосование состоялось после того, как генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в среду сделал редкий шаг, официально предупредив Совет из 15 членов о глобальной угрозе, исходящей от двухмесячной войны.