США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Секторе Газа
- Азия и мир, политика
- 11:54, 09 декабря 2023
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На севере сектора практически не осталось ни одного работающего медицинского учреждения.
CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты в пятницу наложили вето на предложенное Советом Безопасности ООН требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинской группировкой боевиков ХАМАС в Газе, дипломатически изолировав Вашингтон, поскольку он защищает своего союзника, пишет Reuters.
13 других членов проголосовали за краткий проект резолюции, выдвинутый Объединенными Арабскими Эмиратами, в то время как Великобритания воздержалась. Голосование состоялось после того, как генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в среду сделал редкий шаг, официально предупредив Совет из 15 членов о глобальной угрозе, исходящей от двухмесячной войны.
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